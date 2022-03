Vibo Valentia – Emanuela Grimalda conclude la rassegna “Fughe di primavera” con lo spettacolo “Dio è una signora di mezza età”

Giovedì 31 marzo alle 21:00, al Teatro Cinema Moderno di Vibo Valentia, ultimo attesissimo appuntamento della Rassegna teatrale “𝑭𝒖𝒈𝒉𝒆 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂“, promossa da Fughe Organizzate – Accademia e Scuola di teatro del Sistema Bibliotecario Vibonese.

A concludere la rassegna, molto seguita ed apprezzata dal pubblico vibonese, EMANUELA GRIMALDA, uno dei volti più noti dello spettacolo italiano, ammirata in pellicole e fiction di grande successo, che porterà in scena un monologo divertente e irriverente, che promette di far ridere e pensare: “Dio è una signora di mezza età”



«Ma se Dio fosse una donna? Quali sarebbero i suoi miracoli? Senz’altro trovare un asilo nido, mettere assieme la carriera di magistrato e la cagarella dei figli, entrare in un autobus con un passeggino all’ora di punta. Perché questi sono i miracoli, altro che camminare sull’acqua!». Emanuela Grimalda, nel surreale e divertente monologo da lei scritto e interpretato, immagina un dio con i pensieri, le preoccupazioni e le insicurezze da donna e alle prese con le preghiere femminili.



Info: 0963/547557

Biglietti disponibili presso il Sistema Bibliotecario Vibonese e il Cinema Moderno

(Sarà possibile acquistare i biglietti fino a poco prima dell’inizio dello spettacolo).



“𝑭𝒖𝒈𝒉𝒆 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂” è realizzata nell’ambito del Progetto “KOINE’ – Hub di comunità” curato dal SBV, con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia.