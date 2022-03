Gli avvocati vibonesi per l’Ucraina

Il consiglio dell’ordine degli Avvocati di Vibo Valentia ha lanciato un’importante e solidale iniziativa a favore della popolazione ucraina devastata dalla guerra, aprendo un conto corrente dedicato alla racconta fondi.

L’iniziativa è stata comunicata a tutti gli iscritti che potranno dare il loro contributo servendosi del conto corrente dedicato, la raccolta fondi non è strettamente riservata ai soli avvocati, anche i non iscritti potranno servirsi del conto corrente messo a disposizione dal Coa di Vibo Valantia per donare alle popolazioni ucraine.

I fondi raccolti verranno devoluti servendosi di canali accreditati.

Un gesto concreto di solidarietà che risponde alla sensibilità della classe forense vibonese sempre molto attenta ai temi sociali e umani.