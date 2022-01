Arriva il nuovo servizio treno + bus per raggiungere l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo

Dal 1° febbraio arriva il nuovo servizio treno + bus con hub dalla stazione di Vibo Valentia – Pizzo e l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico 1874”. Il nuovo servizio, realizzato anche con la collaborazione della Regione Calabria, accorcia le distanze tra l’hub ferroviario e la scuola nautica che da fine ‘800 prepara i futuri ufficiali di bordo e coperta.

I collegamenti dalla Stazione Fs di Vibo Valentia – Pizzo all’Istituto Nautico, in orario utile per seguire le lezioni, pensati per soddisfare le esigenze degli studenti, saranno acquistabili sui canali di vendita di Trenitalia come unica soluzione di viaggio con biglietto di corsa semplice o con il pratico e conveniente abbonamento mensile.

Il servizio si aggiunge a quelli già disponibili per chi sceglie di raggiungere comodamente i maggiori punti di interesse della Calabria: il Lamezia Air Link, servizio treno + bus che collega la stazione di Lamezia Terme Centrale con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, i servizi treno + treno fra le stazioni di Catanzaro Lido e Catanzaro città con fermate lungo la linea ferroviaria metropolitana del Capoluogo di Regione e fra la stazione di Cosenza FS e le stazioni di Cosenza Centro, con fermate a Rogliano e Marzi.

Attivi inoltre i servizi treno + bus che collegano la stazione di Sibari e Rocca Imperiale, la stazione di Castiglione Cosentino con l’Università della Calabria e la stazione di Catanzaro Lido Fs e Catanzaro Fs con la Cittadella Regionale di Catanzaro e con l’Università della Magna Graecia di Catanzaro.