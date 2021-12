Le scuderie Ferrari club a Tropea

Con presentazione in esclusiva per il Sud Italia del libro di Angelo Castelli “Dentro la Scuderia”,migliaia le persone provenienti da più parti della Calabria che si sono riversate nella perla del tirreno per vivere la “La Passione Ferrari”

Un tripudio di folla alle ore 16:30 a Tropea ha accolto l’arrivo delle fuoriserie del Ferrari club Calabria, in splendida esposizione in P.zza Lydia Toraldo Serra, miglia gli esemplari presenti grazie alla profonda sinergia e collaborazione tra il club ferrari e l’ente organizzatore.

Alle ore 18:30 il programma è proseguito a palazzo S.Chiara dove un dibattito rosso ferrari ha permesso di presentare in esclusiva per il Sud Italia il libro di Angelo Castelli “Dentro La Scuderia” con l’alto patrocinio di Ferrari, Angelo Castelli ha guidato i partecipanti dentro un viaggio pieno di passione e innovazione nei grandi padiglioni e centri di ricerca di Maranello si è potuto visionare anni di lavoro e dedizione della casa del cavallino verso un eccellenza nazionale “La Ferrari”, a fine convegno il riconoscimento del premio “Ente Promozione Calabria” ad Angelo Castelli e ai Club Ferrari Calabria presenti.

Ringraziamo Comune di Tropea Il Sindaco G.Macri’ e l’intera giunta comunale per aver sposato in toto l’evento e per la grande disponibilità dimostrata verso l’Ente di Promozione Calabria.

Ringraziamo Scuderia Ferrari Club Catanzaro Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria Scuderia Ferrari Club Cosenza presenti con l’esposizione statica di meravigliose fuoriserie in piazza “Lydia Toraldo Serra” e con l’attiva partecipazione dei rispettivi presidenti e staff nel convegno di presentazione del libro “Dentro La Scuderia” di Angelo Castelli.

Ringraziamo i partner ufficiali dell’evento:

Concessionaria Paradiso Group di Lamezia Terme.

Supermercato Conad di Vibo Valentia e Zona Industriale di Maierato.

Centro Studi & Formazione SIGMA a Ionadi

Il Pasticcino Bar Pasticceria Gelateria e Banqueting&Catering a Ionadi.

Tresor Gioielli zona industriale a Maierato.

Ringraziamo il Dott.Angelo Castelli con Edizioni Artestampa per la preziosa collaborazione e per averci deliziato e guidato in questo racconto targato Ferrari.

Ringraziamo lo staff dell’Ente di Promozione Calabria

La Dott.ssa Fidotti Monica per aver moderato in modo eccellente i lavori della tavola rotonda.

Il service video e audio Domenico Mantino instancabile e professionale.

I ragazzi dello staff e security.

Ed un ringraziamento infinito alla città di Tropea per l’entusiasmo e la meravigliosa accoglienza dimostrati nei confronti dell’evento “La Rossa a Tropea”

Arrivederci al prossimo evento.