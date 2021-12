Il Musicista Marcelo Cesena a Santo Stefano in Aspromonte

L’ altro Ieri presso la sede dell’associazione Espero, il Musicista Marcelo Cesena al rientro dal suo viaggio in Brasile ha avuto modo di consegnare gli spartiti della “Marcia dell’Ideale” composta quest’estate nell’ambito dell’iniziativa Talenti infestanti. Si tratta di un Marcia Orchestrale a memoria dei Cittadini di Santo Stefano e della Vallata del Gallico che diedero la vita per i loro ideali Risorgimentali; è anche al loro sacrificio del 29 agosto 1847 che si deve la raggiunta Unità dell Italia contribuendo in tal modo all adozione anche nel Sud Italia dell amatissino nostro Tricolore da cui il fregio di “ Città della Bandiera”.

L’incontro tra il musicista Marcelo Cesena, il sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara e il presidente dell’associazione Espero Antonino Stilo, è stato occasione di approfondimento per nuove opportunità che nel futuro prossimo, vedremo realizzarsi. Attraverso la consegna della scatola di “Cariàttiva si capisce facendo” al sindaco, si avvia, in continuità a quanto accaduto con il concerto di quest’estate, un percorso che continuerà a vedere nei prossimi mesi la collaborazione fra il comune montano e l’associazione di promozione sociale Espero con la nascita di “MEET-POINT” che vorranno essere una compagnia per la gente in difficoltà del territorio, nonché un’opportunità di sviluppo per lo stesso. L’idea che accomuna queste due realtà ed il compositore Cesena, è quella che la Bellezza genera cultura, e la cultura legata alla Bellezza e all’attenzione all’altro, possano essere volano per lo sviluppo del territorio.