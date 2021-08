Tropea – Prima giornata di “Valentia in Festa”. Ospite Jacopo Veneziani

Apre i battenti la IV edizione di “Valentia in Festa”, la kermesse culturale promossa dall’associazione Valentia che si terrà in diverse città e vedrà numerosi ospiti in tutte le undici giornate.

Si inizierà il 17 agosto da Tropea, la Perla del Tirreno eletta “Borgo dei borghi 2021”, con la presentazione del libro “Simmetrie – Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi” del professore Jacopo Veneziani, che si terrà alle 19.30 a Palazzo Santa Chiara. Veneziani è un professore di 25 anni, nonché storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi; inoltre è stato il giudice che ha decretato la vittoria di Tropea come Borgo più bello d’Italia.

A confrontarsi con l’autore sarà Dario Godano, storico e archeologo, ed interverranno: Giovanni Macrì, sindaco di Tropea; Dalila Nesci, sottosegretario al Sud; Anthony Lo Bianco, presidente dell’associazione Valentia; Michele Affidato, maestro orafo. Al termine della presentazione del libro ci sarà la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria all’ospite principale.