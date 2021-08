Cariati (Cs) – Emergenza idrica, il sindaco: “Portare l’acqua nelle case”

Siamo certi che sono in atto controlli per la verifica dei motivi alla base della riduzione della portata idrica e l’individuazione di eventuali responsabilità. Tuttavia, adesso, l’urgenza è portare l’acqua nelle case di residenti e turisti.

La Sorical, quindi, si attivi affinché possa essere distribuita acqua alla nostra cittadinanza. Se

necessario, autorità preposte requisiscano pozzi o individuino altri approvvigionamenti idrici

da immettere all’interno della propria rete. Non si può più aspettare. È quanto chiede il Sindaco Filomena Greco sollecitando ancora una volta interventi

straordinari ed informando che, nella perdurante grave carenza idrica, l’Amministrazione

Comunale ha richiesto alla Protezione Civile Regionale la fornitura di un mezzo autobotte per

il trasporto di acqua da destinare alle esigenze della cittadinanza. Nel territorio di Cariati – denuncia il Primo Cittadino – la portata della risorsa idrica è oramai

ridotta a pochissimi litri al secondo e per lunghi periodi della giornata non arriva neanche un

goccio d’acqua con la conseguenza che l’ente si ritrova nell’impossibilità di erogare acqua a

gran parte della popolazione del centro storico e di altre zone della parte alta del centro

urbano rifornite dalla stessa condotta. Una situazione certamente aggravata – prosegue – sia dal caldo tropicale di questa estate

da record nella storia meteorologica, sia dal tutto esaurito che si sta registrando sul territorio

e che sta causando ripetute e forti proteste che hanno già messo a rischio l’ordine pubblico,

per fortuna al momento senza conseguenze peggiori. Reiterando la denuncia per gli abusi dei prelievi non autorizzati o illeciti l’Esecutivo ha quindi

chiesto a tutti gli enti e alle autorità preposte, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica,

l’attivazione immediata – conclude la Greco – di tutte le iniziative utili al ripristino della portata

idrica.