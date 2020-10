Vibo Valentia, Wanda Ferro presenta il nuovo coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia

“Vogliamo dare nuovo slancio ad un partito che vuole radicarsi sul territorio e crescere con la capacità di farsi interprete delle istanze dei cittadini, del mondo sociale e produttivo, puntando ad un consenso sano e trasparente e facendo crescere una classe dirigente capace di dare un contributo di competenza, di esperienza e di conoscenza delle dinamiche del territorio”. Così la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia on. Wanda Ferro, commissario del partito in provincia di Vibo Valentia, ha presentato il nuovo coordinamento provinciale, al termine di una riunione tenuta martedì sera. Un incontro che era stato fissato nei giorni scorsi e rinviato a causa della drammatica scomparsa della presidente Jole Santelli, e al quale hanno preso parte, tra gli altri, il commissario cittadino di Vibo Valentia Salvatore Pronestì e i componenti dell’Assemblea nazionale Pasquale La Gamba e Rosario Aversa.

Vice coordinatrice provinciale è stata nominata Maddalena Basile, storica esponente della destra vibonese, che ha deciso di tornare alla politica attiva nella “casa comune” di Fratelli d’Italia, e che guiderà anche il Dipartimento provinciale Difesa. Dell’esecutivo fanno parte, quali membri di diritto, La Gamba, Pronestì e il capogruppo al Comune di Vibo Antonio Schiavello. Gli altri componenti sono Raffaele Anello, Nicola Crupi, Andrea Serraino, Giuseppe Crispino, Enrico Rottura, Marco Mesiano, Marco Mazzeo, Michele Falduto, Franco Stinà, Francesco D’Agostino, Elsa Ruscio, Vincenzo Montagnese, Antonello Fuscà e Vincenzo Barbuto.