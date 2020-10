Contrasto al Covid19, il sindaco Falcomatà incontra le associazioni di categoria in vista della riunione del Cosp

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha convocato per il pomeriggio di oggi i rappresentanti cittadini delle associazioni di categoria e delle realtà produttive del territorio.

L’incontro si è reso necessario per una valutazione approfondita delle misure che saranno adottate nei prossimi giorni, dopo la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Reggio Calabria, per il contrasto alla diffusione della nuova ondata del Covid19.

Nella giornata di domani il sindaco porterà alla valutazione dello stesso organismo le istanze concertate con le associazioni di categoria.