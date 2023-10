Reggio Calabria – Sport e salute, corsi gratuiti di tiro con l’arco per i giovani

Sport e salute, un binomio indissolubile.

Continuano i corsi gratuiti di tiro con l’arco per ragazzi e ragazze dai 9 ai 13 anni presso il centro sportivo Poseidon di Reggio Calabria diretto magistralmente dal presidente Francesco Palumbo, dove si svolgerà venerdì 20 ottobre alle ore 17, un nuovo incontro con la psicologa dello sport che proporrà le tecniche di preparazione mentale utili non solo per la prestazione sportiva ma anche, per la vita di tutti i giorni.

Obiettivi del corso che con i ragazzi coinvolge anche i loro genitori, è di promuovere il benessere psico-fisico sviluppando la consapevolezza delle proprie emozioni, educare alla corretta alimentazione, sostenere la parità di genere.



“Scopri il tiro con l’arco….. Fino all’ultima freccia” é un vasto progetto che Fitarco (Federazione italiana tiro con l’arco) svilupperà nel corso dell’anno grazie al sovvenzionamento di Sport e Salute e coinvolge oltre 160 società pronte ad accogliere i nuovi giovani arcieri.

“Durante le lezioni dove sarà anche affrontata la corretta alimentazione e gli incontri con gli psicologi dello sport rivolti ai giovani che hanno aderito al progetto, saranno approfonditi temi riguardanti la lotta al bullismo, cittadinanza attiva, conoscenza e gestione delle emozioni, doping, tecnica arcieristica – affermano gli organizzatori -. Un’opportunità per il territorio reggino e non solo, che grazie alla sinergia tra il centro sportivo Poseidon e l’Asd Sirio Arco Club punta sui giovani e sui loro genitori, per ampliare ulteriormente la base dei praticanti. Sarà poi compito delle Federazioni, portare i neofiti sui campi di tiro per fargli conoscere da vicino il più antico degli sport moderni”.



Al centro Poseidon, avranno luogo tre appuntamenti con la psicologa ma questo è solo uno step di un progetto più ampio che prevede tra l’altro, anche degli incontri online per i genitori.

Il progetto sportivo si svolge il martedì dalle 17,30 alle 19,30 e si concluderà a Novembre.

Coloro che sceglieranno di continuare questa bella disciplina sportiva potranno tesserarsi all’ASD affiliata alla Fitarco per l’anno sportivo 2024 e continuare l’attività anche, a livello agonistico.