Reggio Calabria – Firma del protocollo per lo studio su occupazione suolo, ristorazione all’aperto e decoro urbano

Si terrà lunedì 16 ottobre alle ore 10.00 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio l’incontro per la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Calabria, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, l’Ordine degli Architetti, riguardante lo “Studio per la regolamentazione dell’occupazione di suolo pubblico per attività di ristorazione all’aperto, finalizzato alla riqualificazione ambientale, urbana e sostenibile del territorio comunale”.

All’incontro saranno presenti l’Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Reggio Calabria Angela Martino, il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, il presidente dell’Ordine degli Architetti Ilario Tassone ed il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia Fabrizio Sudano.