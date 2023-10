Reggio Calabria – Grande successo per le conferenze di Cosmos 2023

Entra nel vivo il Festival Cosmos 2023, promosso e organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dall’elegante e coinvolgente racconto degli esperimenti che hanno cambiato il mondo, alla difesa dell’energia nucleare considerata energia sicura e green, centinaia di ragazzi delle scuole superiori hanno partecipato giovedì 5 ottobre alle conferenze di Suzie Sheehy e di Luca Romano, due dei finalisti di Premio Cosmos.

L’accademica di Melbourne e di Oxford e autrice di “Dodici esperimenti che hanno cambiato il mondo” (ed. Bollati Boringhieri, trad. Gianna Cernuschi) Suzie Sheehy ha raccontato, nella Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, dialogando con Onofrio Maragò, Direttore dell’Istituto dei processi chimici e fisici del CNR, le invenzioni più importanti dell’ultimo secolo ponendo al centro le persone che sono riuscite nell’impresa di rivoluzionare la vita di tutti i giorni, grazie alle loro intuizioni e al loro genio o, a volte, soltanto per casi fortuiti. Si è fermata non solo sull’importanza delle nuove scoperte, ma anche sulla capacità di capirne il giusto utilizzo, perché siano rivolte verso fini positivi. Questo approccio al tema della fisica sperimentale ha creato un grande stimolo per i ragazzi presenti che hanno ascoltato le storie di visionari che hanno contribuito al bene dell’umanità, e ha trovato la sua conclusione nelle parole finali dell’autrice, in riferimento alla scoperta del Bosone di Higgs “Even something impossible can be done, together” (Anche qualcosa di impossibile può essere fatto, insieme).

Grande passione nell’intervento di Luca Romano, che ha riportato l’attenzione sull’energia nucleare con le sue attività social e con la pubblicazione de “L’avvocato dell’atomo” (ed. Fazi). Con la moderazione di Carlo Morabito, professore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Romano ha coinvolto con il tema sempre attuale e controverso dell’energia nucleare. L’autore con dati e riferimenti scientifici ha fornito una forte difesa al nucleare, esaminando e smontando accuratamente le principali accuse mosse a questa fonte energetica.

Ottima la partecipazione degli studenti che hanno posto domande ad entrambi gli autori e molto interessante la fase finale della mattinata nella quale i due autori si sono confrontati e hanno analizzato una serie di questioni, ciascuno dalla propria prospettiva, con i ragazzi presenti.

Non solo a Reggio Calabria, ma anche Siderno è stata teatro di una conferenza tenuta dal Prof. Riccardo Barberi, Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, “ Da Platone a Newton: contributi degli studiosi calabresi”. L’incontro, moderato dal prof. Vincenzo Cristina, si è tenuto presso l’Istituto Marconi alla presenza di numerosi studenti, accolti dall’Assessore Francesca Lo Presti.

Nell’attesa di conoscere il vincitore di Premio Cosmos 2023, il 7 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala Versace del CeDir di Reggio Calabria con il concerto finale di Amii Stewart, sono ancora previsti numerosi seminari e dibattiti oltre alla Lectio magistralis di Avi Loeb, fisico di Harvard all’Aula Quistelli dell’Università Mediterranea il 7 ottobre alle ore 11.00 .

Il programma completo è disponibile sul sito www.premiocosmos.org