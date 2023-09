Tentato omicidio a Palmi, 52enne ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre era in auto con la famiglia

Tentato omicidio a Palmi. A finire nel mirino dei sicari ieri pomeriggio intorno alle 18.30 in località Scinà, all’altezza della pizzeria Giosuè – è stato un uomo di 52 anni, originario di Gioia Tauro. Si tratta di Fabio Manolo Cosoleto, ferito in modo non grave da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava alla guida della sua auto con la famiglia.

L’uomo, che procedeva verso Gioia Tauro, è stato affiancato da una moto che ha esploso 3 colpi, ma solo uno lo ha colpito di striscio al mento. E’ stato subito trasferito all’ospedale di Polistena