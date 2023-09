Kris Pietrzyk è un nuovo giocatore della Reggio Bic

La Reggio Bic aggiunge un altro tassello al proprio roster. Si tratta dell’atleta polacco Kris Pietrzyk.

Ancora un rinforzo per la compagine reggina, dopo Beltrame e Da Horta alla corte di Coach Antonio Cugliandro arriva il polacco Pietrzyk.

Kris, reduce dalle ultime due stagioni nell’elitè francese con il Cth Lannion e Yes Aigles du Velay, con quest’ultima trionfante con il titolo della Coppa di Francia e con il secondo posto in finale.

Pietrzyk non è la prima volta che gioca in Italia, nel 2010 ha giocato con il Porto Torres e quindi conosce già la nostra realtà.

Va sottolineato che dal 2005 gioca con la nazionale polacca, con la quale ha giocato i Campionati Europei e i Campionati del Mondo e, ultimo, ma non meno importante, i Giochi Paralimpici.

“Ho scelto di nuovo il campionato italiano perché mi piaceva questo modo di giocare della Serie A – ha commentato Kris – voglio dare molta esperienza alla squadra e portare al club un alto livello di basket in carrozzina, così che darà alla squadra un risultato migliore rispetto alla scorsa stagione. La mia scelta è ricaduta su Reggio anche perché disputeremo l’Eurolega – ha concluso – ma anche perché Reggio è una bellissima città, dove posso vivere andando ad allenarmi e a giocare”.

Benvenuto Kris