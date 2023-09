Sei misure cautelari per spaccio di droga fra Calabria e Veneto

spaccio di sostanze stupefacenti dei tipi “cocaina”, “eroina” “marijuana” e “hashish”, nonché di sequestrare diverse dosi delle suddette, talvolta approvvigionate nel Centro Storico di questo Capoluogo per il successivo smercio a Isola di Capo Rizzuto.

Al termine delle attività di rito, 3 (tre) dei 6 (sei) arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Crotone (uno di questi vi era già ristretto per altri motivi) e gli altri 3 (tre) presso l’Istituto Penitenziario di Verona, poiché 2 (due) di loro si trovavano già ivi detenuti per altre cause, mentre l’ultimo dei destinatari dell’odierna misura è stato rintracciato a Caprino Veronese, dove si era spostato da qualche mese per ragioni lavorative, venendo tutti messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria emittente del provvedimento, in attesa degli interrogatori di garanzia.

Nel corso delle perquisizioni, eseguite nei confronti degli indagati, sono stati rinvenuti, nell’abitazione di uno di essi, 30.000,00 (trentamila/00) Euro in banconote di vario taglio, sottoposte a sequestro penale, in quanto ritenute il frutto dell’attività di spaccio, posta in essere e documentata dalle investigazioni dei Carabinieri della Compagnia di questo Capoluogo.