Reggio Calabria – Gli alunni della VF del Liceo da Vinci si ritrovano dopo trent’anni dalla maturità

A trent’anni di distanza la VF del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci si è ritrovata per festeggiare l’anniversario della maturità, con solo pochissimi assenti giustificati. E’ stata una partecipazione numerosa e sentita che ha riunito da tutta Europa gli ex vinciani. Inevitabili gli amarcord e il naturale affetto riemerso nei ricordi e nella condivisione del periodo più spensierato vissuto insieme. Un legame quello nato tra i banchi di scuola non scalfito dal tempo trascorso e dalle distanze.