Incidente stradale a Reggio Calabria – Grave un motociclista

Nel tardo pomeriggio di ieri in località Bocale si è verificato un grave incidente stradale. Per cause in corso di accertamento due veicoli, un motociclo ed un’autovettura, si sono scontrati frontalmente.

A seguito dell’impatto in conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 59 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato al Gom in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, diretta dal Comandante, che ha proceduto a tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.. I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Del fatto è stato informato il magistrato di turno che ha immediatamente assunto la direzione delle indagini.