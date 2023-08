Presentate le attività di agosto al Parco dell’Area sacra Griso Laboccetta della Città Metropolitana

Proseguono gli appuntamenti culturali e di intrattenimento estivi insieme al percorso di valorizzazione del sito archeologico dell’Area Sacra Griso Laboccetta, di proprietà di Città Metropolitana con la gestione dell’Associazione Ulysses e i partner associati nell’impresa culturale.

In merito alla valorizzazione dei resti archeologici, solo al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria di competenza della Soprintendenza saranno incrementate le visite delle scuole, già avviate nell’ultimo scorcio dell’anno scolastico, restituendo pieno valore ad un’area molto importante sotto il profilo archeologico e culturale.

Le attività culturali serali previste per il mese di agosto si accompagneranno ad un ampio orario di apertura pomeridiano, da martedì a sabato tutti i pomeriggi dalle 17 alle 21. Tre paletti con Qrcode aiutano i visitatori a conoscere attraverso testi e immagini la storia del sito.

“Un’ulteriore opportunità – ha commentato il Consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio – che consente a cittadini e turisti di scoprire, o riscoprire, un sito archeologico che si trova proprio al centro della città e che si presta perfettamente per l’organizzazione di eventi ed iniziative culturali capaci di valorizzarlo al meglio e di far scoprire l’inestimabile patrimonio storico ed archeologico che caratterizza l’intero nostro territorio”.

Dopo gli appuntamenti dei primi giorni di agosto, che hanno già riscontrato un buon successo di pubblico, seguirà venerdì 18 agosto una performance del sassofonista Nino Spezzano, “Nino Spezzano and his creative friends”, e sabato 26 agosto, su invito di Demetrio Spagna, il duo Antonio Cicero e Alessandro Bianco che si produrrà in una serata dal titolo “Intorno a Piazzolla”.

Per la letteratura lunedì 21 agosto sarà presentato il libro di Vincenzo Carrozza dal titolo Ghost medical team e venerdì 25 in collaborazione con Touring Club e Città del sole editore “Via Marina di Reggio Calabria” di Marco Costantino e Giuseppe Smorto.

Un inedito intrattenimento di Piero Pratico martedì 29 dal titolo “Palmi mon amour” che tende a proporre una sua visione di personalità e beni culturali del territorio pianigiano. Non mancheranno ulteriori iniziative che saranno comunicate per tempo.

Settembre sarà invece dedicato nella prima metà al Concerto dell’Orchestra di Delianuova e ad esposizioni di artigianato derivato da riciclo di materiali o produttori locali di raffinate leccornie artigianali.