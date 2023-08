Migliaia di foto e video per il social contest della Città Metropolitana sulle Frecce Tricolori

Centinaia tra foto e video taggati nei canali social della Città metropolitana di Reggio Calabria, oltre un migliaio di ulteriore materiale multimediale trasmesso, i social network totalmente invasi da posts e stories delle immagini delle evoluzioni delle Frecce Tricolori e circa 100 mila presenze di cittadini e turisti nei due giorni del Festival dell’Aria, culminato sul lungomare Italo Falcomatà, con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica militare.

Sono i numeri messi in evidenza oggi a Palazzo Alvaro dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, nel corso della consegna degli attestati per il social contest fotografico promosso attraverso i social dell’Ente. Nella sala della Biblioteca Trisolini di Palazzo Alvaro, appassionati di fotografia e video, associazioni, cittadini, molti bambini accompagnati dai genitori hanno avuto l’occasione di poter vedere anche un video, realizzato dall’Ente e contenente tutte le immagini più belle prodotte dai partecipanti durante il fine settimana del Festival dell’Aria.

“C’è stata una bellissima risposta da parte di tutto il territorio – ha detto Versace – anche questo contest, nato per scommettere se l’iniziativa assunta dalla Città metropolitana e degli altri enti coinvolti poteva più o meno avere quel riscontro sperato, poi alla fine ha dato le risposte giuste, centrando gli obiettivi di un’ampia partecipazione”.

“C’è stato un coinvolgimento totale, ed è stata una bella emozione essere riusciti a promuovere il nostro territorio, attraverso gli scatti e i video dei nostri concittadini”. “Per una volta, tutti insieme – ha aggiunto Versace – siamo riusciti a raccontare la parte più bella del nostro territorio, uniti sotto quel Tricolore che è più volte abbiamo visto in cielo e disegnato dalle amate Frecce Tricolore, suscitando, in ognuno di noi, tante emozioni. Un ringraziamento va a loro, a tutti colori che hanno lavorato alla buona riuscita del Festival dell’Aria e – ha concluso – anche ai giornalisti presenti a tutti gli eventi, che hanno fornito un servizio d’eccellenza, come sempre fanno. In questo caso con le Frecce Tricolore, sono andati oltre la loro professionalità, provando a raccontare ogni aspetto dell’evento”.

Alla cerimonia hanno preso parte, inoltre, il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella, l’amministratore di SviProRe Michele Rizzo, il presidente dell’Aero Club dello Stretto, Rino Sculco, i dirigenti dei settori coinvolti Maria Teresa Scolaro e Giuseppina Attanasio, i rappresentati delle forze dell’ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, il gruppo dei paracadutisti e di tutte le istituzioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento.

“Sono state giornate bellissime – ha affermato Latella – vedere sul nostro Lungomare monumentale più di centomila persone osservare le evoluzioni delle Frecce Tricolori, nello splendido scenario dello Stretto, è stata una grandissima soddisfazione. Segno di quanto i grandi eventi a carattere sportivo, così come è stato per il Giro ciclistico, possano essere un veicolo di promozione per il nostro territorio. E sapere che in tanti hanno recepito questo concetto, contribuendo a loro volta a costruire quel mosaico di immagini che abbiamo visto inondare i social nell’ultimo weekend è un segnale che lascia ben sperare e che ci spinge a fare ancora di più e meglio per il nostro territorio”.