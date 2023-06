San Ferdinando: in 100 per ripulire la spiaggia insieme all’Associazione Plastic Free Onlus

Un enorme successo e un riscontro partecipato e positivo si è registrato lo scorso sabato 3 giugno a San Ferdinando, in occasione della giornata di clean up e sensibilizzazione ambientale organizzata da Plastic Free in collaborazione con il Comitato 7 agosto, il Servizio Civile Universale, la ProLoco San Ferdinando e la Lega Navale Sez. di San Ferdinando.

Adulti e bambini si sono uniti per uno scopo comune: lottare contro l’inquinamento da plastica e l’abbandono dei rifiuti, riuscendo a portare a casa un bellissimo risultato. Oltre 40 sacchi di plastica sono stati raccolti nel tratto di spiaggia antistante il lungomare di San Ferdinando, insieme a 6 sacchi di vetro, 5 di carta, 10 di indifferenziato, un sacchetto di mozziconi di sigaretta e molti ingombranti.

Un evento riuscito grazie all’organizzazione dei referenti Plastic Free reggini, Serena Pensabene, Ludovica Monteleone e Giovanni Mannuzza, e della referente palmese Maria Cristina Altomonte, insieme alla collaborazione e al coordinamento dell’Amministrazione Comunale che ha fortemente voluto quest’iniziativa.

Il Sindaco Luca Gaetano, il Vice Sindaco Ferdinando Scarfò e tanti altri rappresentanti dell’amministrazione hanno, infatti, impugnato sacchi e guanti e hanno contribuito anche materialmente a rendere la spiaggia di San Ferdinando migliore, per la loro comunità e per amore del pianeta. Un esempio di impatto, che lascerà sicuramente il segno per le prossime iniziative.

La conclusione dell’evento di pulizia, che si è tenuto in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, contemporaneamente ad altri 100 appuntamenti nelle altre città italiane, segna l’inizio di una collaborazione attiva e continuativa con il Comune di San Ferdinando, con il quale sono già in cantiere diversi progetti di interesse ambientale e sociale.

Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti si consiglia l’iscrizione al sito ufficiale di Plastic Free: www.plasticfreeonlus.it e al gruppo Facebook Plastic Free Calabria