Reggio Calabria – Parco Caserta gremito per la società Ginnastica Gebbione

Parco Caserta gremito per la società Ginnastica Gebbione, protagonista assoluta, arrivano le congratulazioni del Consigliere Comunale Mario Cardia presente all’evento di fine anno: “una serata magica, piena di sorprese, una festa per salutare e celebrare la Società protagonista di successi straordinari a livello regionale e nazionale , come non ricordare i 6 titoli di Campioni d’Italia, oltre a diverse medaglie d’argento e di bronzo e vari piazzamenti nelle finali di categoria conquistati ai Campionati Nazionali di Rimini” , dichiara il Consigliere Mario Cardia.

La Società, durante l’anno, svolge un’intensa attività agonistica, partecipando a tutte le gare programmate dalla F.G.I. consentendo, così, alle proprie atlete di arricchire le capacità tecniche di ognuna e accrescere il loro bagaglio di esperienze, sotto l’attenta guida e lo stimolo continuo dello staff tecnico Tutte le ginnaste della società Gebbione hanno sempre dimostrato grandi doti fisiche e atletiche, elevate capacità tecniche ed eccellente destrezza nell’esecuzione degli esercizi. Questi risultati che confermano la società di Reggio Calabria ai vertici di questo sport, sono il frutto di un duro lavoro quotidiano e di una forte sinergia tra la società’ Gebbione e le famiglie sempre presenti con il loro sostegno e affetto. Il Consigliere Comunale Mario Cardia nell’esprimere grande soddisfazione per questi traguardi raggiunti, rivolge “un plauso particolare e strameritato a tutto lo staff tecnico della società, alla direttrice tecnica professoressa Rosa Cristiano con le istruttrici Caterina Frosinone, Maria Condello e Noemi Cristiano ricordando anche le tante vittorie ottenute in ambito regionale in un’annata sportiva entusiasmante culminata con il grande successo di pubblico e spettacolo nel saggio ginnico di giorno 11 giugno nella splendida cornice del Parco Caserta”.