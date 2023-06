I giovani di Marina di Gioiosa Ionica diventano guide turistiche nell’App cittadina

L’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica è lieta di annunciare la bella iniziativa dei giovani studenti locali che hanno collaborato alla creazione delle audioguide dei punti di interesse della città, ora disponibili nell’App cittadina ufficiale.

I ragazzi delle scuole medie Peppino Brugnaro e i ragazzi dell’ITT Umberto Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa Ionica hanno dimostrato dedizione e passione nel preparare le audioguide, mettendo in mostra le loro abilità come vere e proprie guide turistiche. L’App cittadina, “Marina di Gioiosa Ionica” offre un’esperienza coinvolgente e informativa grazie al loro contributo.

Le audioguide, disponibili in italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese, offrono ai visitatori un’opportunità unica per esplorare la città. I ragazzi hanno fornito dettagliate descrizioni dei luoghi di interesse e informazioni culturali, creando un’esperienza immersiva per tutti i visitatori.

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica desiderano esprimere la loro sincera gratitudine ai giovani studenti per il loro straordinario impegno e per aver contribuito a valorizzare il patrimonio culturale della città. In riconoscimento del loro eccellente lavoro, è stato deciso di conferire ai ragazzi un attestato di apprezzamento.

Questa iniziativa dimostra come l’entusiasmo e la creatività dei giovani possano arricchire la nostra comunità. L’amministrazione comunale è estremamente lieta di poter offrire questa opportunità ai giovani studenti, incoraggiando la loro partecipazione attiva nella promozione turistica e culturale di Marina di Gioiosa Ionica.

L’App cittadina Marina di Gioiosa Ionica rappresenta un importante strumento per gli abitanti e i visitatori, fornendo una guida pratica e coinvolgente per scoprire e vivere appieno tutto ciò che la città ha da offrire.

L’amministrazione Comunale ringrazia i dirigenti scolastici Giuliana Fiaschè e Ilaria Zannoni per aver accettato il protocollo d’intesa, grazie a tutti i docenti che hanno collaborato a realizzare le audio guide a alla dott.ssa Chiara Sciarroni della società GrowApp che gestisce la nostra app istituzionale e che ha collaborato con le scuole per la realizzazione delle audio guide.

L’App cittadina Marina di Gioiosa Ionica, è disponibile per i telefonini Apple e Android agli store.