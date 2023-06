Auto in una scarpata nel Reggino, muoiono madre e figlio di 11 anni

E’ di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in provincia di Reggio Calabria.

L’auto, un’utilitaria, con a bordo le vittime, una donna di 39 anni e il figlio di 11 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri.

L’impatto non ha lasciato scampo a due degli occupanti rimasti incastrati nell’abitacolo. I sanitari del servizio di emergenza 118 intervenuti sul luogo dell’incidente hanno potuto solo constatare il decesso delle due persone morte sul colpo e soccorrere la terza persona, rimasta ferita, che è stata trasportata nell’ospedale di Locri.

Sul posto sono intervenute anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Bianco e Siderno che hanno lavorato per estrarre i corpi dei passeggeri e mettere in sicurezza l’autovettura.