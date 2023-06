Il Consorzio Macramè è lieto di annunciare due significativi appuntamenti che si terranno il prossimo 22 giugno, inerenti ai due progetti Giochiamo a crescere e Rizoma. Entrambi i progetti sono selezionati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rappresentano un impegno concreto nel promuovere il benessere e lo sviluppo di bambine e bambini, ragazze e ragazzi.

A Reggio Calabria il primo Polo d’Infanzia Giochiamo a Crescere

La mattina del 22 giugno, alle ore 10:30, in via Nazionale Bocale a Pellaro, riaprirà i cancelli la ex scuola comunale per ospitare il primo Polo d’Infanzia Giochiamo a crescere. Questo evento segna un importante traguardo nell’ambito dell’educazione nella prima infanzia, fornendo uno spazio dedicato al supporto e alla crescita dei bambini da zero a sei anni. Il Polo d’Infanzia sperimenterà il modello GAC (Giochiamo a crescere), formulato all’interno del progetto, un approccio pedagogico che favorisce l’autonomia, l’esplorazione e il rispetto dei tempi individuali dei bambini e promuove un ambiente educativo stimolante e inclusivo. È solo il primo di 3 poli previsti dentro il progetto Giochiamo a crescere (di prossima apertura quelli di Taurianova e Gioiosa Ionica) e prende vita grazie a un fitto partenariato che vede il coinvolgimento di tre Università, associazioni e organizzazioni con una consolidata esperienza su educazione e infanzia oltre che la fondamentale partecipazione della Città di Reggio Calabria, con gli assessorati al Welfare e all’Istruzione, e dell’Istituto comprensivo “Cassiodoro-Don Bosco”. Al taglio del nastro saranno presenti insieme al Presidente del Consorzio Macramè Gianni Pensabene, il Sindaco Paolo Brunetti, gli assessori Demetrio Delfino e Lucia Anita Nucera, la dirigente scolastica del IC Cassiodoro Don Bosco Eva Nicolò e Margherita Vertolomo per il progetto GAC.

A Melito Porto Salvo la comunità educante verso il Centro di aggregazione giovanile

Nel pomeriggio del 22 giugno, alle 16:30, presso i locali dell’ex mercato coperto di Melito Porto Salvo, si svolgerà la tavola rotonda del progetto Rizoma “Educare è fare comunità”, insieme al Comune di Melito di Porto Salvo, con la partecipazione del Sindaco Salvatore Orlando e dell’assessore al welfare Daniela Demetrio, ai partner, alle ragazze ai ragazzi coinvolti nelle attività del progetto Rizoma. Ad aprire la riflessione ci sarà Luciano Squillaci, vicepresidente del Consorzio Macramè. Seguiranno gli interventi di Valentina Trotta, coordinatrice di servizi socioeducativi e staff di progetto, di Dafne Guida e Fabio Degani della cooperativa sociale Stripes, di Rho Milano e della Direttrice di Fondazione Emanuela Zancan, Cinzia Canali, che cura il monitoraggio e la valutazione d’impatto del progetto.

L’appuntamento vuole offrire un’opportunità di discussione e confronto al fine di costruire un percorso condiviso che dia sostenibilità alle azioni educative sul territorio dell’Area grecanica e promuova la nascita del Centro di aggregazione giovanile, che sorgerà proprio all’interno dell’ex mercato, come luogo di ascolto e partecipazione, immaginando un percorso che prevede il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti.

Con Rizoma si punta quindi a un’alleanza come spazio pubblico che produca partecipazione, costruzione di fiducia reciproca, capitale sociale per una crescita educativa diffusa della comunità.