Villa San Giovanni – Cerimonia di consegna dei premi del concorso musicale nazionale Pasquale Benintende

Splendida conclusione della cerimonia di premiazione della 20^ edizione del Concorso Musicale Nazionale Pasquale Benintende svoltosi presso l’Auditorium della Scuola Media Caminiti di Villa San Giovanni.

Avviato nel 2003 dal Club Lions Villa San Giovanni Fata Morgana, per far conoscere personalità illustri che si sono distinte per aver arricchito il panorama artistico e culturale del territorio con la loro genialità, continua a celebrare il grande “vanto della lirica calabrese” Pasquale Benintende musicista, maestro e compositore con lo scopo di spronare le nuove generazioni ad accrescere e divulgare i loro talenti.

Numerosissimi i musicisti e i gruppi iscritti che si sono misurati con zelo e maestria in performances di elevato spessore artistico. Le loro produzioni sono state esaminate da una commissione di stimati professionisti ed esperti di caratura internazionale coordinati dal direttore artistico prof. Salvatore Zema, chitarrista di grande valore docente di chitarra classica presso il Consevatorio Cilea e promotore di eventi musicali.

La manifestazione ha avuto inizio con il saluto delle autorità presenti, il sindaco della città di Villa San Giovanni, la dirigente dell’I.C. Giovanni XXXIII Luisa Ottanà, il presidente dell’XI Circoscrizione Giuseppe Ventra e il II Vice governatore eletto del distretto 108 Ya Giuseppe Naim che ha esordito nella sua veste ufficiale dopo l’elezione al Congresso di Pompei.

Gli interventi hanno messo in evidenza il loro compiacimento per l’azione di stimolo alle nuove generazioni che il Club porta avanti e che oggi, nella ricorrenza del 31.mo anniversario della strage di Capaci, celebra gli uomini che hanno sacrificato la loro vita per lo stato con un momento che attraverso la cultura, lo stimolo ad impegnarsi nello studio contribuisce a favorire questi momenti di crescita che attestano quanto la comunità educante sia fondamentale per contribuire a creare generazioni consapevoli, sane e coscienti del ruolo che andranno a svolgere.

Il programma ha visto l’esibizione degli allievi componenti l’orchestra della scuola diretta dal maestro Claudia Morabito che ha eseguito due brani con maestria e sapienza.

Subito dopo si è proceduto con la premiazione dei vincitori delle borse di studio che sono stare assegnate alla chitarrista solista Benedetta Romeo, all’orchestra Sinedia di Melito P. S. diretta dal maestro Giusi Galluso e all’orchestra a plettro di Reggio Calabria diretta dal maestro Alessandro Calcaramo.