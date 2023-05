Castorina: “Già on line i primi bandi per i concorsi pubblici a Reggio Calabria, alle polemiche la forza dei fatti”

Dopo oltre un ventennio di enormi difficoltà economiche e con una pianta organica ridotta all’osso la scommessa di Giuseppe Falcomatà prende forma tanto che grazie ad un lavoro attento e meticoloso dell’amministrazione comunale sono già on line i primi bandi per oltre 60 unità che andranno ad operare nel Comune di Reggio Calabria queste le dichiarazioni del Consigliere Comunale di Palazzo San Giorgio Avv. Antonino Castorina

In questi giorni si leggono farneticanti dichiarazioni di chi al posto di lavorare per portare finanziamenti ed idee per la sua città pensa al contrario di buttarla in caciara o provare bloccare un iter procedimentale che di fatto andrà ad impattare positivamente sulla collettività e su quello che sarà il funzionamento della macchina burocratica amministrativa afferma Castorina, di fatto l’amministrazione comunale di Reggio Calabria ha avviato ufficialmente l’iter per i concorsi pubblici e questo è il dato oggettivo ed inconfutabile.

Dopo avere salvato l’Atam , evitato la chiusura dell’Aeroporto, stabilizzato i lavoratori precari, costituito una società in house e razionalizzato le spese, i concorsi pubblici sono un ulteriore risultato raggiunto di cui dobbiamo andare orgogliosi perché alle chiacchiere da Bar rispondono la forza dei fatti.

Il lavoro da realizzare con gli uffici preposti conclude Castorina è garantire la massima trasparenza e pubblicità in modo tale che non ci siano privilegi ma opportunità per tutti.