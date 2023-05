Roccella Jonica ospita dal 26 al 28 maggio i Campionati italiani di Dama

La città di Roccella si prepara ad accogliere, nel prossimo weekend, numerosi giocatori di dama, provenienti da varie regioni d’Italia, pronti a sfidarsi nelle gare del 43° Campionato Italiano Giovanile, riservato a ragazze e ragazzi delle categorie Juniores, Cadetti, Mini – Cadetti e Speranze che affronteranno le finali scudetto, e del 1° Campionato Italiano Seniores over 65, che si disputeranno dal 26 al 28 maggio all’ex Convento dei Minimi.

Venerdì 26 alle 19.30 sono previsti, secondo il programma, l’accoglienza e l’appello dei partecipanti all’ex Convento. I turni di gioco inizieranno sabato 27 alle ore 8.30 e, dopo la pausa pranzo, riprenderanno alle 14.30, mentre domenica 28 maggio gli ultimi turni si svolgeranno a partire dalle 8.30 per concludersi a mezzogiorno con la premiazione.

Si tratta di due delle manifestazioni più importanti per la Federazione Italiana della Dama (FID) che le ha organizzate in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Roccella. In particolare, il Campionato Italiano Seniores over 65 di dama italiana, rappresenta una novità per la Federazione, che è stata fondata nel 1924, da 30 anni è disciplina sportiva del Coni e conta attualmente circa 46 mila e 500 tesserati.

All’evento di Roccella sarà presente il Presidente della Federdama, Carlo Bordini che ha evidenziato l’importanza assunta dalla disciplina sportiva e gli aspetti culturali e sociali ad essa legati: “La dama è ricca di elementi educativi, formativi e riabilitativi che favoriscono la crescita dei giovani e si è rivelata particolarmente utile per risolvere situazioni di disagio scolastico, bullismo, deficit cognitivi e favorire l’inserimento in un gruppo di portatori di handicap. Oggi in Italia, il gioco della dama viene insegnato in sempre più scuole anche in orario curriculare e suscita un grande interesse tra gli studenti e un’ampia diffusione tra i giovani”.

“Non va dimenticato – ha aggiunto il Presidente della FID – che la dama è importante anche per i meno giovani: come è stato dimostrato, infatti, aiuta il cervello a funzionare e lavorare a tutte le età, il che serve ed è utile agli anziani, come viene raccomandato da tutti i più quotati studiosi, per conservare l’agilità della mente”.

Grande soddisfazione per l’opportunità di ospitare la “tre giorni” di alta valenza sportiva e sociale è stata espressa dal Sindaco di Roccella, Vittorio Zito: “Siamo lieti di accogliere i numerosi atleti, il presidente Bordini e i dirigenti e accompagnatori della Federdama che soggiorneranno nella nostra cittadina in occasione dei Campionati italiani. Rivolgiamo alle giocatrici ed ai giocatori delle varie fasce d’età che si sfideranno nella storica cornice del convento dei Minimi l’augurio di raggiungere i