Reggio Calabria – Settima edizione di “Aspromarathon”

Tutto pronto per la 7°edizione di Aspromarathon, una delle gare di montain bike più spettacolari d’Italia, grazie ai suoi percorsi tecnici e ai suoi panorami mozzafiato.

Il 21 maggio prossimo si parte per questa meravigliosa avventura, che dalla costa giunge all’appennino aspromontano, in un susseguirsi di grandi emozioni. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva A.S.D. Rolling Bike, è stata inserita, per il terzo anno consecutivo, nel calendario nazionale FCI e nel prestigioso circuito del Trofeo dei Parchi Naturali che unisce nove delle gare più entusiasmanti di sei regioni italiane (Lazio, Campania, Puglia Basilicata, Calabria e Sicilia) e si avvale, ogni anno, della presenza di numerosi iscritti, più di 500, a conferma della spettacolarità dell’evento. Il Presidente dell’Associazione organizzatrice, Roberto Mucciola, afferma: “Aspromarathon non è solo una competizione, ma è un’occasione che vuole creare sinergie tra sport, territorio e risorse locali, il potere promozionale di questo incontro sportivo è enorme, continua il presidente Mucciola e lo dimostra la partecipazione degli atleti da tutta Italia e dall’estero”.

La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati di MTB e sarà espletata nel pieno rispetto dell’ambiente. L’appuntamento per il raduno dei partecipanti è fissato per le ore 7.00 di domenica 21 maggio in piazza Indipendenza di Reggio Calabria. Per chi volesse prendere parte alla gara sono ancora aperte le iscrizioni fino alle ore 23.59 del giorno 18 maggio 2023. Per tutti i dettagli visitare il sito ufficiale www.aspromaraton.it, dove sono disponibili le informazioni tecniche, le modalità di partecipazione e il regolamento.