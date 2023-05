La compagnia reggina “Mana Chuma Teatro” protagonista in Macedonia all’International Monodrama Festival di Bitola

Importante riconoscimento per la compagnia reggina Mana Chuma Teatro.

Come un granello di sabbia è stato selezionato dall’International Monodrama Festival di Bitola, in Macedonia, la cui ventiquattresima edizione si tiene in questi giorni, dal 12 al 20 maggio.

Salvatore Arena sarà in scena con lo spettacolo Come un granello di sabbia. Giuseppe Gulotta, storia di un innocente (testo e regia di Salvatore Arena e Massimo Barilla), giovedì 18 maggio alle ore 19.30 presso la Big Hall / NI Centre of Culture di Bitola, con traduzione a cura di Kristina Peseva-Dinovska e sopratitoli di Marija Belicheva.

Vincitore del prestigioso Premio Selezione In-box 2016, lo spettacolo racconta la drammatica vicenda di Giuseppe Gulotta, muratore siciliano di diciotto anni che nel 1976 viene arrestato, torturato e costretto a confessare l’omicidio di due carabinieri ad “Alkamar”, una piccola caserma in provincia di Trapani. Il delitto nasconde un mistero indicibile: servizi segreti e uomini dello Stato che trattano con gruppi neofascisti, traffici di armi e droga. Lui è il perfetto capro espiatorio.

Per questa frode giudiziaria Gulotta ha vissuto ventidue anni in carcere da innocente e trentasei di calvario con la giustizia. Non è mai fuggito, ha lottato a testa alta, restando lì come un granello di sabbia all’interno di un enorme ingranaggio. Fino al processo di revisione (il decimo, di una lunga serie), ostinatamente cercato e ottenuto, che nel 2010 lo ha definitivamente riabilitato.

Duro e delicato, emozionante e travolgente, Come un granello di sabbia vede sul palco uno straordinario Salvatore Arena che, riuscendo a sottrarsi a qualsiasi intento retorico, prova a innescare un processo di identificazione pur senza aver attraversato quello che Giuseppe Gulotta ha attraversato, pur senza aver sofferto quello che lui ha sofferto.

La 24ma edizione del Festival Internazionale del Monodramma di Bitola si intitola To be (Essere): non solo un tema, ma un invito a esplorare le molteplici sfaccettature dell’esperienza umana attraverso l’arte del monodramma. Dalle profondità della disperazione alle vette della gioia, artisti provenienti da diversi angoli del mondo condurranno gli spettatori in un viaggio attraverso le complessità di ciò che significa esistere.

Il Festival del Monodramma della città macedone fa parte dei festival del Monodramma dell’Unesco e rappresenta un’occasione speciale in cui compagnie e artisti di diversi paesi si incontrano e presentano le loro opere con un solo attore sul palco.