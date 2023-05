Reggio Calabria – Riprendono lavori di sostituzione barriere spartitraffico sulla SS 106

Riprendono oggi, 2 maggio, i lavori di sostituzione delle barriere NDBA(National Dynamic Barrier Anas) lungo la SS106 Ter a Reggio Calabria, anche in relazione alle condizioni meteorologiche favorevoli.

Si tratta delle attività di completamento (circa 700 m) di installazione delle barriere in calcestruzzo di ultima generazione, progettate e brevettate da Anas, alte 1,2 metri, con la capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e di due urti in rapida successione.

Sono stati già installati ben 1200 metri di Barriere NDBA spartitraffico lungo la SS 106 TER che hanno aumentato notevolmente la sicurezza stradale, in particolare nei pressi dello svincolo ‘Saracinello’ dove non vi era alcun tipo di dispositivo di ritenuta stradale tra le due carreggiate.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza, fino al 17 giugno 2023, in esclusivo orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, al fine di limitare i disagi al traffico veicolare, sarà in vigore la chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate, dal km 0,000 al km 1,879, con il limite di velocità di 30Km/h e il divieto di sorpasso.

Inoltre, per le opere di completamento sarà in vigore la chiusura della corsia di sorpasso nel tratto interessato dalle lavorazioni dalle ore 8:30 alle ore 17:30 che sarà effettuata mediante cantiere mobile.

Le modalità e la gestione delle attività sono state condivise in sede di COV (Comitato Operativo per la Viabilità) presso la Prefettura di Reggio Calabria con gli Enti interessati.

