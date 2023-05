Reggio Calabria – Incontro con Claudio Martelli

A Reggio Calabria, Claudio Martelli in esclusiva per Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, per la presentazione del libro “VITA E PERSECUZIONE DI GIOVANNI FALCONE”.

L’incontro programmato per giovedì alle ore 17 al Terrazzo “L’accademia Gourmet” vedrà intervenire il Sostituto Procuratore della Procura di Reggio Calabria Stefano Musolino, il Professore Arturo Capone dell’Università Mediterranea e l’avvocato Agostino Siviglia.

Ad introdurre i lavori, Bruna Siviglia Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Associazione Culturale Bene Sociale. Un’altra importante pagina di legalità targata Biesse.