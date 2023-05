Reggio Calabria – L’Avo celebra la festa della mamma nel reparto di Pediatria del Gom

Il cuore di mamma batte anche nel reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Batte mentre sono accanto ai figli e alle figlie che attraversano un periodo più o meno lungo di malattia. Le volontarie dell’Avo, associazione di Volontariato ospedaliero, incontrano anche le mamme durante il servizio in corsia nel reparto pediatrico. Con loro condividono preoccupazioni e attese. «In tante occasioni abbiamo dedicato un pensiero speciale alle bambine e ai bambini ricoverati, animate dal desiderio di portare in reparto, quando possibile, un pò di leggerezza. Questa volta abbiamo voluto rivolgere un pensiero alle mamme. Anche a loro, che ogni giorno assistono i figli e che noi impariamo a conoscere durante il tempo in corsia, è rivolto il servizio di volontariato che svolgiamo. Da qui è nata l’idea di festeggiare per la prima volta la Festa della Mamma», spiega Teresa Alessandrello, responsabile delle volontarie Avo di Pediatria.



«Durante il servizio, tra le attività svolte con i bambini, abbiamo realizzato delle borsette sulle quali abbiamo applicato dei cuori. Poi le abbiamo riempite di caramelle e ne abbiamo fatto dono alle mamme