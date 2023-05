Reggio Calabria – Il prossimo appuntamento del Cis della Calabria

La Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Centro Internazionale Scrittori, nell’ambito del ciclo “Gli scrittori calabresi”, giovedì 18 maggio, alle ore 17:00, nella sala “Trisolini” del Palazzo Alvaro svolgeranno la tavola rotonda del comitato Scientifico del Cis “Omaggio a Gioacchino da Fiore”. Aprono l’incontro gli interventi di Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Intervengono: don Antonio Cannizzaro, sacerdote della chiesa di San Giorgio al Corso, chiesa degli artisti di Reggio Calabria; prof. Gianfranco Cordì, docente di Storia e Filosofia; Maria Florinda Minniti, già docente di Italiano e Latino; Gianluca Romeo, docente di Storia e Filosofia; Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici di R. C. Gioacchino da Fiore (Celico (Cosenza), 1130 – San Giovanni in Fiore (Cosenza), 30 marzo 1202) è stato un monaco, teologo, esegeta, filosofo, mistico, profeta e scrittore, attualmente venerato come beato dalla Chiesa Cattolica. Nel 1191 ha fondato un nuovo ordine in Calabria a S. Giovanni in Fiore. Condannato dai cistercensi, l’ordine è approvato da Celestino III ed è chiamato forense. Figura solitaria ed austera, nei suoi scritti immaginò la storia come il graduale manifestarsi della Trinità. Fra le sue opere è molto importante il liber figurarum, in cui egli spiega la dottrina cattolica per mezzo di figure simboliche. Le sue spoglie si trovano nella cripta dell’abbazia di S. Giovanni in Fiore provincia di Cosenza.