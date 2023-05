Reggio Calabria – Inaugurazione della “Panchina Europea della Creatività” alla piazza della Consegna

Reggio Calabria si avvicina all’Europa. Domani martedì 30 maggio alle ore 18.30 si terrà l’inaugurazione della “Panchina europea della creatività” alla Piazza della Consegna. Un arredo simbolico, che richiama ai valori della pace e della cooperazione tra i popoli, ma anche della cultura come strumento di emancipazione sociale, che stanno alla base della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. L’iniziativa è promossa dal Comune di Reggio Calabria, nello specifico il centro Europe Direct, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti della città dello Stretto. La panchina sarà posiziona a fianco alla panchina arcobaleno, già installata negli anni scorsi come simbolo della battaglia per la difesa dei diritti civili di ogni individuo.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, l’Assessora alle Politiche Giovanili e allo Europe Direct, Giuggi Palmenta, il Consigliere delegato al Decoro e all’Arredo Urbano Massimiliano Merenda, il Direttore Accademia di Belle Arti Sacchetti e gli studenti che hanno realizzato le opere, insieme alla Professoressa Roberta Cuzzola.