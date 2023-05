Reggio Calabria – Inaugurata la mostra “Il tratto, il mondo, il colore”

E’ stata inaugurata giorno 15 Maggio presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle

Arti di Reggio Calabria la mostra “ IL TRATTO, IL MONDO, IL COLORE “ il volto

rappresentato nelle diverse etnie tra arte, cultura, musica ed antropologia.

La figura umana statica e dinamica rappresentata nella sua struttura osteologica e

muscolare oggetto di studio dell’Anatomia artistica è stata motivo per proporre agli

allievi un progetto che non riguardasse solo la morfologia esterna, ma che si è

esteso ad esplorare quelle aree geografiche di diversi continenti cogliendo aspetti di

caratteristiche somatiche differenti di ciascuna etnia.

Il progetto ideato, curato ed organizzato dalla Prof. ssa Nucera Agatina Docente di

Anatomia artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, è frutto di una

laboriosa partecipazione di trenta allievi che, oltre al programma, hanno sviluppato

una ricerca su popolazioni viventi sul nostro pianeta. Tale ricerca non si è limitata ad

esplorare aree geografiche, ma anche costumi, usi, vita sociale, economia, cibi e

musiche che caratterizzano i diversi gruppi etnici.

La curiosità e l’entusiasmo degli allievi si è tradotta in impegno grafico e pittorico

che coincide col conseguimento di determinati obiettivi previsti da questo corso che

mirano alla conoscenza del corpo umano come struttura ed delle caratteristiche

morfologiche esterne fino a giungere all’aspetto coloristico della pelle. Tali

rappresentazioni comportano una capacità tecnico – espressiva sui valori

chiaroscurali che viene acquisita progressivamente dagli allievi. Con la ferma

convinzione della validità espressiva del tratto, come segno, come traccia,

descrizione attraverso le strutture del linguaggio visuale, sono state usate per lo più

matite colorate. Tratto da cui emergono le potenzialità della linea nelle sue diverse

funzioni, creativa ed espressiva. Disegno che sviluppa le capacità percettive e di

comunicazione attraverso tecniche e materiali con uso di carte diverse. Diverse

come le etnie che popolano aree geografiche del nostro pianeta, etnie che

purtroppo stanno modificando la loro identità dovuto all’incontro con altre culture.

Colore come simbolismo, costume ed appartenenza etnica. Colore puro, pigmenti

ricavati da elementi e piante presenti in natura. Tratto e colore come decorazione

che racchiude significati, distribuzioni gerarchiche nella vita sociale delle diverse

etnie. Tratto e colore che rappresentano le radici delle popolazioni e del loro intimo

legame col territorio, così formando un’unica tipologia di essere umano che si

colloca al di sopra di ogni area geografica e delle diversità linguistiche. Diversità che

non hanno bisogno della parola, ma attraverso il volto di qualsiasi colore, esprimono

in sintesi uno stesso stato d’animo, che sia gioia, dolore, pianto, tristezza, paura. Tra

i popoli rappresentati vi sono i Nativi americani, i Curdi, i Bantu, i Brasiliani, gli

Indigeni, i Thailandesi e tanti altri, come fossero dei “ tasselli “ di un mosaico che

fanno parte di svariate aree geografiche di questo mappamondo che ritengo

rappresenti la sintesi di questo meraviglioso pianeta. Un pianeta che dobbiamo

rispettare ma che a volte non preserviamo. Un pianeta che deve rappresentare una

serena e pacifica convivenza tra popoli e che invece è in continua ricerca di pace.

Trenta le opere di grande formato che hanno impegnato gli allievi : Jane Carla Abe,

Anastasi Enza, Balian Aida Bertucci Gabriele, Brace Melania, Cannizzaro Elisabetta,

Cosoleto Ornella, Costanzo Daniela, De Natale Giulia, De Stefano Tiziana, Domizi

Danila, Franco Vincenzo, Maiuolo Francesco, Maulicino Sara, Mazza Antonella,

Mazzitelli Ylenia, Mazzullo Teresa Tiziana, Oteri Giuseppe, Romeo Concetta, Sofi

Annalisa, Varapodio Pasquale e Zappone Antonio, alcuni con la produzione di due

opere. La varietà e l’originalità delle opere cattura l’attenzione. Gli allievi

partecipanti sono iscritti ai Corsi di Pittura, Decorazione, Scultura e Grafica d’Arte

che con laboriosità hanno consentito la riuscita dell’evento.

La mostra è stata inaugurata in Aula Magna attraverso proiezioni d’immagini e

dell’habitat con usi, costumi e cibi delle diverse etnie. L’atmosfera è stata

intervallata da una vera e propria suggestiva “ immersione” attraverso gli strumenti

e le diverse musiche etniche che hanno “ contagiato “ i presenti. Esibizione preziosa

del Dottor Demetrio Spagna, fondatore del Museo dello Strumento Musicale di

Reggio Calabria e del musicista Dario Zema che ringrazio sentitamente per la loro

adesione rendendo questo suggestivo questo particolare evento.

Al seminario sono intervenuti il Direttore Prof. Pietro Sacchetti, il Prof. Pasquale

Amato storico e Docente presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria e la

Prof.ssa Patrizia Giancotti.

A conclusione la Prof.ssa Nucera ha, di propria iniziativa, organizzato anche un

gustoso e colorato buffet etnico ai presenti.

La mostra è visitabile fino al 30 Maggio tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 con

ingresso libero, escluso sabato e domenica