Atti vandalici sul lungomare di Capo Rizzuto, la Giunta: “Non ci fermiamo davanti a niente”

Sono partiti in questi giorni alcuni lavori di manutenzione sulla costa e puntuali, come ogni anno, arrivano gli atti vandalici a distruggere tutto. Non succedono durante l’inverno quando la frazione è quasi deserta, succedono durante i lavori, quasi come se qualcuno ci aspettasse.

Tutto questo ogni volta rende vano l’impegno dell’amministrazione e dell’ufficio tecnico, oltre a creare disagi ai residenti e costi aggiuntivi all’ente comunale e, di conseguenza, a tutti i cittadini.

È chiaro che atti del genere sono difficile da mandare giù, ma certo è che non servono a fermarci, forse a rallentarci, ma nessuna ci fermerà e nei prossimi giorni il tutto verrà nuovamente ripristinato e completato.