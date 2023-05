Reggio Calabria – Castorina: “2,4 Milioni di Euro di fondi Pac per la Collina di Pentimele, necessario partire subito”

Di seguito la nota diffusa da Antonino Catorina, consigliere comunale di Reggio Calabria

Con la rimodulazione dei fondi Pac l’amministrazione comunale implementa di quasi il doppio le risorse destinate al percorso che porta alle Colline di Pentimele, un intervento economico che passa da 1,4 milioni di euro originariamente previsti per l’opera a circa 2,4 milioni e che mette un punto definitivo sull’iter che già ad ottobre aveva visto approvato il progetto definitivo della strada che porta alle fortificazioni umbertine.

Oggi la necessità afferma Castorina è quella di avviare subito i lavori che potrebbero rilanciare in chiave turistica l’intera zona se si pensa che con l’implemento delle somme oltre al manto stradale è prevista l’illuminazione per tutta la strada, la regimentazione del percorso e la relativa cartellonistica necessaria per valorizzare al meglio un polmone verde di storia e tradizione presente nella zona Nord della nostra città e che in questi anni ha subito varie criticità legate al dissesto idrogeologico ed ai ritardi burocratici che hanno rallentato l’intero iter.

Discorso analogo vale per l’ex Fiera Agrumaria e per il campo di calcio di Archi per i quali ho chiesto non solo un approfondimento in Commissione ma ho anche depositato un interrogazione per l’esame del Consiglio Comunale nella necessità di stimolare l’amministrazione comunale a concretizzare il lavoro avviato da Giuseppe Falcomatà e volto a valorizzare e rilanciare la zona Nord di Reggio Calabria come mai fatto fino ad oggi queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale di Reggio Calabria.

Siamo consapevoli delle enormi difficoltà che vive la città ma anche consci della necessità dichiara Castorina di mettere a frutto la programmazione strategica che ha posto in essere la nostra amministrazione comunale e che in un quadro economico drammatico e deficitario è riuscita a progettare interventi di milioni di euro senza mettere mano alle casse comunali ma attingendo a fonti terze.

Oggi la vera sfida conclude Castorina è sbloccare i cantieri e fare partire tutti i lavori programmati pere fare di Reggio Calabria una vera città Metropolitana.

Foto wikipedia