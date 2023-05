Reggio Calabria – All’Unirc ultimo appuntamento del Festival dell’Economia Sviluppo e sostenibilità, ci sarà il dirigente Uefa Michele Uva

– Il terzo e ultimo appuntamento del Festival dell’Economia Sviluppo e Sostenibilità ideato dal giornalista Maurizio Insardà si svolgerà presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria Sala Quaroni – Facoltà di Architettura – domani Mercoledì 24 maggio alle ore 10.30 a Reggio Calabria sul tema: “Soldi vs Idee – Come cambia il calcio fuori dal campo”, scritto dal dirigente Uefa e dalla giornalista Maria Luisa Colledani che sul Sole 24 ore si occupa da tanti anni di calcio sotto l’aspetto economico. Saranno presenti Michele Uva Direttore di Social & Environmental Sustainability della UEFA, Italo Cucci direttore Italpress, Giuseppe De Bellis direttore Sky TG 24, Maurizio Condipodero Presidente del Coni Regionale, Saverio Mirarchi Presidente Figc Calabria e l’ex presidente della Reggina Pino Benedetto. Via skype il campione del mondo Andrea Barzagli.