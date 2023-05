Il Garante Marziale ai sindaci calabresi: “Attivatevi adesso per garantire i servizi agli studenti”

“Nel corso dell’anno scolastico che si avvia a conclusione, sono stato destinatario di corpose segnalazioni per lo più inerenti la mancata attivazione delle mense scolastiche, di lacune nei trasporti, di incuria rispetto ad interventi di piccola-media portata da fare nei plessi”: è quanto scrive il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in una lettera indirizzata al vicepresidente vicario dell’Associazione Nazionale dei Comuni (Anci) della Calabria, Carmelo Panetta, e per conoscenza al direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Antonella Iunti.

“Tenendo debitamente in conto che il nostro territorio regionale è quello che spicca nella classifica della povertà educativa – evidenzia il Garante – la scuola diventa l’unica certezza del riscatto sociale che attendiamo da ormai tempo atavico. Molte famiglie devono affrontare problemi di ordine economico e per quanti genitori hanno la fortuna di lavorare il servizio ausiliario che le amministrazioni comunali devono garantire è imprescindibile. Si tratta di applicare diritti la cui mancata osservanza, talvolta anche per inopportuni contrasti fra enti locali, costituisce un danno per bambini e famiglie”.

“Le chiedo di voler notificare la mia richiesta di sensibilizzazione a tutti i sindaci calabresi – conclude Marziale – affinché la programmazione dei servizi parta già da adesso, onde evitare che la corretta frequentazione dell’anno scolastico debba essere ancora inficiata per troppi bambini e adolescenti. Rimango a disposizione, com’è mio preciso dovere, per collaborare laddove si dovessero ravvisare problemi che richiedano interventi peculiari della figura del Garante”