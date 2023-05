Reggio Calabria – Alla scoperta delle tradizioni dialettali, secondo memorial Peppe Stellittano

Tutto pronto per la seconda edizione del concorso di poesia dialettale “Così è vita – Memorial Peppe Stellittano”, in programma sabato 27 Maggio alle ore 21 presso l’istituto comprensivo statale “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro, diretto dalla dirigente Eva Raffaella Maria Nicolò.

L’evento, organizzato e promosso dal leader e fondatore del gruppo etno-pop Kalavrìa, Nino Stellittano (autore anche del libro “Così è la vita. Ottantotto passi di storia” edito da “Città del Sole Edizione”) in sinergia con il Kiwanis Club Reggio Calabria presieduto da Eugenio Ghisari e la Pro Loco Reggio Sud con il presidente Concetta Romeo, coinvolgerà gli studenti dell’istituto reggino per promuovere, diffondere e valorizzare le radici, la tradizione e la cultura locale. I dettagli del concorso saranno illustrati sabato 20 Maggio presso l’aula Magna dell’istituto comprensivo dalla dirigente scolastica e dagli ideatori del progetto didattico.

“Vogliamo ricordare mio padre Peppe, poeta, politico e artigiano per passione che, con i suoi scritti, ha affrontato tematiche importanti sviscerando l’infinito amore per la sua terra e con il progetto didattico diamo l’opportunità ai giovani studenti di esprimere in versi, sentimenti, valori, pensieri con cui ripercorrere i sentieri della memoria che, oggi, sono sempre più inquinati dalla frenesia della vita moderna – spiega il noto musicista Stellittano -. La giornata del 27 Maggio, vedrà due importanti momenti: la mattina, si svolgerà l’iniziativa “Spiagge e fondali puliti” organizzata dalla Pro Loco presso la spiaggia di Punta Pellaro in collaborazione con Legambiente, la sera poi, nel cortile della scuola Cassiodoro-Don Bosco, si procederà alla premiazione dei cinque giovani vincitori del concorso di poesia e la consegna di una borsa di studio e, a seguire, il concerto dei Kalavrìa con la partecipazione straordinaria di Danilo Amerio. Il live è ovviamente, aperto a tutta la cittadinanza”.

Il frontman e ideatore del concorso di poesia, sottolinea anche l’ottimo lavoro della dirigente scolastica Nicolò e del professore Francesco Porcaro che, “insieme a tutto il corpo docente, offrono quotidianamente agli studenti, occasioni di cultura e di conoscenza, formano menti e coscienze con capacità critiche e di decisioni responsabili e coerenti”.

“La professoressa Nicolò è una professionista e una donna ricca di qualità professionali e morali – conclude Stellittano -. E’ stata sempre disponibile all’ascolto e al confronto, all’apertura verso il territorio e al dialogo con le Istituzioni e anche quando le abbiamo proposto il progetto didattico, ci ha dato una mano, con grande umanità dimostrando ancora una volta, che bisogna vivere la scuola come un bene di tutti e alla cui crescita, dobbiamo contribuire con competenza, impegno e costante sensibilità”.