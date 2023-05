Mantegna: “TuttoFood a Milano un nuovo grande successo per la Città Metropolitana e per le aziende del territorio”

«Con “Tutto Food” registriamo un altro grande successo per la Città Metropolitana che, insieme alle aziende del territorio selezionate tramite avviso pubblico, ha fatto conoscere le proprie eccellenze nel settore del food e del beverage». Il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna, esprime soddisfazione per la presenza dell’Ente all’evento alla Fiera di Milano. «In un comparto chiave per l’economia locale – ha detto – i marchi dell’area metropolitana sono riusciti ad attrarre una folta platea di buyer con i quali intraprendere percorsi di crescita e sviluppo».

La fiera milanese arriva a poche settimane dal “Real Italian Wine & Food”, il prestigioso evento in cui la Città Metropolitana, a Londra, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante. «Abbiamo assunto un impegno serio – ha detto Mantegna – che sta permettendo di fare emergere, in tutto il mondo, la parte migliore dell’area metropolitana. Le nostre produzioni agroalimentari, infatti, sono essenziali per offrire, attraverso il loro legame sempre più stretto col territorio, un’immagine nuova e diversa della nostra terra, basata su una concretezza fatta di identità, storia, tradizioni, cultura».

«Lo stand allestito a Fiera Milano – ha proseguito – sta registrando un numero elevato di partecipanti. È, dunque, il luogo ideale dove stringere contatti e creare economia. Le eccellenze di casa nostra lo hanno compreso appieno e fino a domani, giornata di chiusura dell’Expo, saranno in mostra per continuare ad investire e farsi conoscere».