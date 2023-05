Anas, a settembre lavori di manutenzione galleria della Limina

Lungo la strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’, permangono gli interventi di manutenzione della galleria ‘Torbido’, tra gli svincoli di Limina e Mammola in provincia di Reggio Calabria.

I lavori di manutenzione importanti, che renderanno necessaria la chiusura della galleria, saranno avviati nei primi giorni del mese di settembre con conseguente chiusura totale della strada per una tempistica non inferire a 70 giorni.

Il provvedimento si rende necessario per venire incontro alle esigenze del territorio e per non creare disagi al traffico veicolare nei primi Week End che precedono l’esodo estivo.

Al fine di garantire la sicurezza per la circolazione, la viabilità verrà garantita mediante la realizzazione di opere provvisionali.

Nel frattempo, la statale 682 rimarrà aperta al traffico, gli interventi all’interno della galleria verranno eseguiti con limitazioni al transito veicolare.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.