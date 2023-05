Assegnato a Santo Versace premio speciale “Giornata ANS del Libro 2023”

La XVI edizione del Premio Speciale Cultura “Giornata ANS del Libro 2023” è stato conferito a SANTO VERSACE autore del libro: FRATELLI – Una Famiglia Italiana:

…I rapporti tra fratelli non seguono regole precise, piuttosto, seguono le onde della vita. Ci si unisce e ci si disunisce, ci si allontana e ci si riavvicina…

In queste pagine ci racconta il suo viaggio, imparando a vivere dai genitori, incoraggiando i progetti di Gianni e poi di Donatella, proteggendo il loro patrimonio.» Un’avventura che è iniziata a Reggio Calabria e l’ha portato a Milano e poi alla conquista del mondo intero. La storia di un uomo che di vite ne ha vissute mille, ha maneggiato il potere, la ricchezza, la fama, non ha avuto paura di rischiare, credere nei sogni e nelle passioni, non è mai fuggito dal suo ruolo: quello del fratello maggiore. Ha saputo affiancare Gianni per tutta la vita e tradurre la sua arte in quell’azienda che i tre fratelli insieme hanno trasformato in mito. Ha tenuto dritto il timone anche nelle notti più buie, quando i dolori, e le difficoltà hanno travolto la famiglia, perché questa non è solo la storia di un uomo ma è anche quella di un cognome: Versace.

Scopo primario di questo evento letterario e culturale – dichiara Polifrone – è quello di creare un circuito di scambio primario tra autori, opera e lettori, al fine di fare emergere la forza e l’importanza del linguaggio scritto e della comunicazione attraverso la scrittura patrimonio dell’umanità, fenomeno sociale, strumento fondamentale nel trasferire la storia e l’esperienza; in un’epoca come quella che stiamo vivendo, dominata dalla cultura dell’immagine e dell’apparenza. Dall’altro canto con l’uso dei nei nuovi media, la forza della scrittura, in particolare attraverso i tablet e smartphone e con l’avvento dei social media ha recuperato terreno.

La motivazione del riconoscimento all’autore che grazie all’impiego della scrittura diffonde conoscenza e sapere, mettendo in moto riflessioni cercando di stimolare emozioni, con temi d’interesse dal punto di vista sociologico.

Il dott. Santo Versace ricevendo la notizia del riconoscimento del premio ha dichiarato: “Ringrazio il dottor Antonio Polifrone e tutta la commissione dell’ANS per avermi conferito il Premio Speciale Cultura per il mio libro “FRATELLI Una famiglia italiana”. Sono molto felice di questo riconoscimento. Ho dedicato anima e corpo a questo progetto che affonda le radici nella mia famiglia. Negli anni ho affrontato un lungo percorso che mi ha portato a realizzare questo libro interamente dedicato a mio fratello Gianni. Scriverlo è stato un atto di amore nei suoi confronti. Un ringraziamento speciale a mia moglie Francesca De Stefano, la cui presenza mi regala inesauribile energia”.