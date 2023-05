Giansanti in Calabria, Statti: «Visita utile per fare il punto con Occhiuto»

Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti è stato nelle scorse ore in Calabria. Una visita ricca di appuntamenti per il leader nazionale della Confederazione, compiaciuto dal ritorno nell’organizzazione dell’Azienda Librandi, una delle massime realtà del comparto vitivinicolo e agricolo calabrese. Giansanti, accompagnato dal presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti e, tra gli altri, dal componente di Giunta Nazionale, Nicola Cilento, ha preso parte anche alla cerimonia della laurea Honoris Causa in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, conferita dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria a Nicodemo Librandi.

«Il presidente Giansanti – sottolinea Alberto Statti – si è detto entusiasta del ritorno nella nostra Confederazione di una delle aziende che rappresenta al meglio l’eccellenza della produzione calabrese nel mondo. Una scelta quella del management della Librandi che è conferma dell’innalzamento del livello di qualità della rappresentatività dimostrata dalla nostra organizzazione».

Nel corso della sua permanenza in Calabria, il presidente Giansanti ha avuto anche un incontro alla Cittadella regionale con il governatore Roberto Occhiuto. «Un’occasione – evidenzia a questo proposito Statti – per fare il punto sulle principali esigenze del comparto agricolo calabrese. Temi che hanno visto il governatore Occhiuto particolarmente sensibile a quanto esposto dal presidente Giansanti e che dimostrano il grado di attenzione che viene rivolto nei confronti della nostra organizzazione». «Ringrazio – conclude Statti – il presidente Giansanti che ha dimostrato con la sua presenza in Calabria ancora una volta la piena sintonia con il nostro impegno sui territori e le strategia adottate per la crescita dell’economia complessiva della nostra regione».