A Polistena appuntamento musicale con Hugo Race Fatalists

QUESTO SABATO ore 22:00 l’appuntamento è con 🎶 *HUGO RACE FATALISTS* una leggenda vivente della musica internazionale, capace di attraversare i generi più diversi. Il suo è un folk scuro che si sporca di elettronica e sperimentazione. Torna dal vivo in Italia con il suo progetto parallelo Fatalists con Hugo Race (voce, chitarra, organo), ci sono gli italiani Diego Sapignoli (batteria e percussioni), Francesco Giampaoli (contrabbasso, basso e percussioni) e Giovanni Ferrario (chitarra elettrica, piano e sintetizzatore). Hugo è la leggenda vivente dell’underground internazionale, ex membro dei Bad Seeds di Nick Cave. Ad aprire il concerto di Hugo Race Fatalists ci sarà un’altra artista straordinaria, 🎶 *SKYE WALLACE* 🎶 artista Canadese dalla personalità eclettica e originale, che parte dalla folk music canadese alla Mitchell, per ispirarsi anche al punk rock di Patti Smith, con venature new wave, come Blondie, alla cui vocalità Skye si ispira. Acquista il tuo biglietto online a 20€ su www.volumeaps.org