Occhiuto: “Bene maxi-sequestro droga, Calabria ha anticorpi per estirpare malavita”

“Bene il maxi-sequestro di cocaina, quasi tre tonnellate, effettuato stamane nel porto di Gioia Tauro. Congratulazioni ai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria, all’Ufficio dogane e alla Dda di Reggio Calabria.

Le numerose operazioni antimafia degli ultimi mesi – condotte grazie ad ottimi magistrati, a forze dell’ordine esemplari, e a uomini dello Stato che lavorano senza sosta per prevenire e per contrastare la criminalità organizzata – dimostrano che la nostra Regione ha gli anticorpi per estirpare la ‘ndrangheta e la malavita”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.