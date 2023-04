Reggio Calabria piange Pasquale Macheda, se ne va un pezzo storia della città

“Se ne va un “pezzo” di Reggio. Un imprenditore che nel suo settore è stato un precursore: Pasquale Macheda”. Lo scrive il presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio.

“Ho avuto modo di conoscerlo – ha aggiunto – nel mio ambito lavorativo apprezzando l’umanità, la professionalità e la signorilità che lo contraddistinguevano.Giungano alla famiglia le più sentite condoglianze, mie personali, e di tutta la Confesercenti Reggio Calabria”.

Un lutto che colpisce la città, oggi orfana di una figura che aveva saputo creare un attività iconica come il Cordon Bleu.

Lo sottolinea anche Confcommercio Reggio Calabria. “Pasquale Macheda ci ha lasciati. Una triste notizia – si legge sui profili social dell’associazione – non solo per la famiglia a cui tutta Confcommercio si stringe in un abbraccio, ma anche per tutta la città e per il suo mondo imprenditoriale. Quando si pensa alla ristorazione a Reggio negli ultimi decenni, Pasquale Macheda è sempre stato un riferimento con il Cordon Bleu ed i tanti locali creati, sempre innovativi, accoglienti ed eleganti. Fare stare bene i clienti è la missione che Pasquale Macheda, il Cavaliere Macheda, ha inseguito e raggiunto in tutta la sua vita. Mancherai. Buon viaggio Cavaliere.