Reggio Calabria – Partono i lavori di adeguamento sismico nelle scuole della città

“Dopo tanto anni di attesa, partirà un piano strutturato che coinvolgerà tutte le scuole della città, senza tralasciare le palestre scolastiche e la conversione dei riscaldamento. Con una programmazione mirata verranno realizzati diversi step che consentiranno di realizzare tutti gli interventi”.

Lo dichiara Lucia Anita Nucera assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica del comune di Reggio Calabria. “Tengo a precisare -prosegue l’assessore -che la sicurezza è sempre stata una priorità assoluta per me. Sin da quando ho assunto l’ attuale incarico di assessore all’istruzione ed edilizia scolastica ho sempre lavorato per dare un riscontro concreto alle scuole in termini di strutture, servizi e bisogni al fine di garantirne la piena vivibilità da parte dei studenti”. Lunedì 3 aprile partirà il primo intervento di adeguamento sismico nella scuola Primaria di Condera e successivamente la rifunzionalizzazione con interventi edilizi e impiantistiche per un invistimento di 2,050,000 €, fondi FESR/FSE 2020-2022. “A breve -continua Lucia Anita Nucera- partiranno il resto dei lavori che coinvolgerà complessivamente 23 istituti in tutto il territorio della città, tutto questo percorso di indagine strutturale porterà via via, attraverso la diagnostica, alla certificazione di agibilità di tutte le nostre scuole, quindi si continuerà con l’accatastamento, la capienza degli edifici e la conversione per il riscaldamenti”. A Reggio abbiamo 15 istituti comprensivi su un’estensione territoriale da Catona a Bocale in totale 75 plessi, molti dei quali di proprietà comunale ed alcuni in affitto temporaneo. “Nei prossimi anni -prosegue l’assessore- completeremo il monitoraggio sia sull’agibilità che sulla capienza, certificando ogni singolo edificio. Sappiamo che le scuole hanno bisogno di manutenzione continua e in più dal 1 gennaio scorso abbiamo iniziato a razionalizzare i locali impiegati come sede scolastica, un lavoro complesso che per la prima volta viene portato avanti in maniera dettagliata e concreta”.