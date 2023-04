Reggio Calabria – Parte il nuovo corso gratuito di “Tecnico dello spettacolo” del progetto New Theatre Training

Proseguono a Reggio Calabria i corsi formativi del progetto culturale e artistico “New Theatre training” dell’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” nell’ambito del bando “Reggio Resiliente” del Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

Diversi i corsi specialistici già attivati e in corso di svolgimento nell’ambito culturale e dello spettacolo finalizzati a creare nuove professionalità e coinvolgere i giovani nei nuovi processi di sviluppo economico e occupazionale della città. In fase di conclusione il corso “per organizzatore di eventi” partito lo scorso marzo e che ha coinvolto oltre 25 partecipanti in un percorso didattico di 36 ore tenuto da docenti professionisti come il promoter di “Grandi eventi” Ruggero Pegna, l’euro-progettista Roberta Smeriglio, il sociologo Fulvio D’Ascola, il docente dell’Unical Carlo Fanelli e la social media manager Katya Sapone. Le attività si completeranno nelle prossime settimane presso aziende e associazioni di spettacolo calabresi con un tirocinio formativo nell’ambito di eventi artistici, culturali e formativi. Tra le aziende coinvolte: la cooperativa Cisme, la Show Net di Ruggero Pegna, la M.G. company srl e l’associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme.

Continuano anche le lezioni del corso specialistico di “euro-progettazione e gestione d’impresa culturale” con attività pratiche e teoriche tenute da esperti del settore e finalizzate a conoscere ed acquisire i principali strumenti di progettazione e gestionali (INVITALIA – Cultura Crea / Smart & Start / Resto al Sud) necessari alla crescita e allo sviluppo di un’impresa nei territori del meridione.

Dal prossimo 4 maggio, presso la Sala Allegra Tribu’ di Reggio Calabria, sarà attivato il nuovo corso gratuito di “tecnico dello spettacolo” rivolto giovani studenti o disoccupati, operatori culturali, associazioni e freelance che vogliano acquisire nuove competenze e confrontarsi con le più innovative e recenti esperienze del settore per trovare nuove opportunità lavorative.

Il corso, di 40 ore di lezione e 15 ore di tirocinio formativo, ha lo scopo di fornire una panoramica sugli strumenti e le competenze necessarie a svolgere tutte quelle attività di tecnico dello spettacolo, dalle attività di illuminotecnica a quelle di elettrotecnica, elettroacustica, sicurezza sul lavoro, ma anche tutto ciò che concerne l’allestimento scenico, i costumi di scena, l’installazione, videomapping e le teorie e tecniche del linguaggio video. Un’opportunità straordinaria anche per le numerose compagnie teatrali e associazioni culturali che necessitano di figure tecniche qualificate per la realizzazione delle loro attività in campo artistico.

Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione per chi avrà frequentato il 75% delle lezioni e sostenuto il test finale. Inoltre, sempre nell’ambito della formazione artistica è prevista dal mese di maggio l’attivazione di corso di teatro e di street art come strumenti di rigenerazione urbana e coinvolgimento sociale delle comunità presenti nella periferia urbana. Per iscriversi gratuitamente ai corsi di Calabria dietro le quinte è necessario richiedere informazioni è necessario inviare un’e-mail a info@calabriadietrolequinte.it o consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it. Le iscrizioni per il corso di “Tecnico dello Spettacolo” si chiudono entro il 2 maggio 2023.