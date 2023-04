Cosenza – Prorogati al 2 maggio i termini per la partecipazione agli avvisi pubblici del Programma “Agenda Urbana”

L’Amministrazione comunale ha prorogato al prossimo 2 maggio, alle ore 12,00, la scadenza dei termini per la presentazione delle domande per la partecipazione agli avvisi pubblici per le azioni a valere sui fondi FESR e FSE del Programma “Agenda Urbana”.

In un primo momento la scadenza dei termini era stata prevista per oggi, 19 aprile, a 30 giorni dalla pubblicazione degli avvisi. La decisione di prorogare i termini è stata assunta in considerazione del fatto che durante gli incontri con il RUP, finalizzati a dirimere dubbi ed interpretazioni sugli avvisi, sono pervenute, da parte di potenziali partecipanti, numerose richieste di proroga che sono state ritenute giustificabili.

Da rimarcare, inoltre, che l’Amministrazione comunale ha inteso garantire anche la massima partecipazione agli avvisi.

Per ogni ulteriore informazione si può consultare l’albo pretorio on line al seguente link : https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_491480_0_3.html .

A quest’altro link è, invece, possibile consultare le FAQ in aggiornamento : https://www.agendaurbanacosenzarende.it/static/files/FAQ%20-%20Cosenza.pdf .